مدرب أربيل: ضعف اللاعب المحترف أثر في مستوى الدوري المحلي

2025-01-06 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب فريق أربيل، حسين مرشدي كاظم، أن اختيار اللاعبين في الأندية العراقية يعتمد بشكل أساسي على ميزانية النادي، مشدداً على أهمية استقطاب محترفين مميزين لرفع مستوى الدوري المحلي وتطوير اللاعبين المحليين.وقال مرشدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" ضعف الميزانية في الأندية العراقية يجعل من الصعب استقطاب محترفين أجانب ذوي قيمة تسويقية عالية، مشيراً إلى أن تعاقدات الأندية العراقية مع اللاعبين الأجانب لا تتجاوز في الغالب 150-200 ألف دولار".وأضاف مرشدي: "في الدوري السعودي، قيمة لاعب أجنبي واحد قد تعادل ميزانية نادي أربيل لموسم كامل، وهو ما يجعل من المستحيل استقطاب لاعبين بملايين الدولارات كما هو الحال في دوريات أخرى".وأشار إلى أن " غياب اللاعبين المحترفين المؤثرين ينعكس سلباً على جودة الدوري العراقي، مؤكداً أن اللاعب المحلي غالباً ما يكون أفضل من المحترف الموجود حالياً في الدوري"، مشيرا الى أن" المدرب المحلي غالباً ما يعتمد على اللاعب الأجنبي في المباريات، ولكن عندما لا يقدم اللاعب الأجنبي الأداء المطلوب ويجلس على دكة الاحتياط، فإن ذلك يعيق تطور الدوري".وشدد مرشدي على أهمية استقطاب محترفين مميزين لرفع مستوى الدوري المحلي وتطوير اللاعبين المحليين، مستشهداً بتأثير انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، والذي ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى اللاعبين السعوديين وجعل الدوري السعودي أكثر جاذبية وتميزاً.وختم مرشدي بالقول: "الدوري العراقي يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يحتاج إلى تحسينات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بجودة المحترفين الذين يجب أن يكونوا مؤثرين ويضيفوا قيمة حقيقية للمسابقة".