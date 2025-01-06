صدمة في الدوري العراقي الممتاز.. الغراف المتصدر مهدد بالانهيار

2025-01-06 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب مدرب نادي الغراف لكرة القدم،مؤيد طعمة، يوم الإثنين، الجهات الحكومية بمساعدات مالية عاجلة لإنقاذ مسيرةالنادي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر طعمة لوكالة شفق نيوز، إن "ناديالغراف يمر حالياً بأزمة مالية خانقة قد تؤدي لانهيار الفريق خلال الأيام المقبلةإذا لم يتم حلها"، لافتا إلى أن "النادي قد لا يستطيع السفر إلى الموصلالايام المقبلة لغرض مواجهة فريقها المحلي ضمن مباريات الدوري الممتاز".

وأكد، أن "إدارة النادي ولاعبيها تعرضتللخذلان من مسؤولي المحافظة وكذلك أبنائها العاملين في بغداد رغم كثرة المناشدات،والان نوجه مناشدتنا الاخيرة لاصحاب الضمير بدعم النادي ماليا بشكل مؤقت بمبلغ 150مليون دينار عراقي لحل جزء من أزمتنا، ولحين صرف مبلغ منحة الأندية البالغة مليارو100 مليون دينار عراقي لكل نادي".

ولفت طعمة، إلى أن "لاعبي الغراف منذ عدةأشهر لم يستلموا رواتبهم ورغم ذلك يحتلون مركز الصدارة في الدوري الممتاز، وهناكأندية عديدة تسعى لاستقطاب نجوم الفريق بعد تألقهم في مباريات الدوري مستغلينالأزمة المالية للنادي".

ويتصدر نادي الغراف لكرة القدم من محافظة ذيقار، ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم المؤهل لدوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعدمرور 10 جولات على انطلاقه متقدما بفارق نقطة واحدة عن نادي الجولان من محافظةالانبار.