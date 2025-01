بذكاء اصطناعي مبتكر.. تدريسي عراقي يحدث نقلة في تشخيص أمراض الحنجرة

2025-01-06 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جامعة البصرة للنفط والغاز عن تحقيق إنجاز علمي جديد في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن التدريسي في كلية الإدارة الصناعية، مصطفى عباس عبود، قام بنشر بحث علمي في مجلة "Results in Engineering" التابعة لدار النشر العالمية "Elsevier"، والمصنفة ضمن الفئة الأولى Q1 بمستوعبات Clarivate وسكوبس، مع عامل تأثير Impact Factor: 6.

وأوضحت الجامعة، أن البحث الذي جاء بعنوان:"Voice Pathology Detection Using Machine Learning Algorithms Based on Different Voice Databases"، يعنى بتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض الصوت، ولا سيما سرطان الحنجرة، من خلال تحليل المقاطع الصوتية باستخدام خوارزميات تعلم الآلة.

وأضافت الجامعة أن هذا البحث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتشخيص الأمراض بدقة وسرعة.