2025-01-06 15:30:07

المدى/بغدادأعلن وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، انجاز معاملات حقوق عوائل شهداء الجيش. وقال الوزير، في كلمة له خلال الحفل المركزي للذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي: "تم انجاز معاملات حقوق عوائل شهداء الجيش".وأضاف: "طورنا قدرات الطائرات المسيرة وفتحنا باب التطوع لضخ دماء جديدة في القوات المسلحة".

