التجارة تطلق حصة جديدة من السلة الغذائية إعتبارا من الغد

2025-01-06

المدى/بغداداعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، إطلاق حصة جديدة من مفردات السلة الغذائية إعتبارا من الغد.وأكدت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، "جاهزية الملاكات العاملة في مراكز القطع والمخازن في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم تجهيز مفردات السلة الغذائية الجديدة للوكلاء". وأضافت، أن " الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت عمليات إستلام تلك المفردات وتهيئة المتطلبات الفنية […]

