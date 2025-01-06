البجاري تهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه: لم يكن مجرد قوة عسكرية

2025-01-06 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية النائب زهرة البجاري، اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025)، الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه.

وقالت البجاري في برقية لها تلقتها "بغداد اليوم"، بكل فخر واعتزاز، نهنئ اليوم بالذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، هذا الصرح العظيم الذي كان وما زال صمام أمان العراق وحامي سيادته وكرامته".

وأضافت" في مثل هذا اليوم نستذكر بكل إجلال تضحيات رجالنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أرض العراق وشعبه جنباً الى جنب مع أبناء الجهات الأمنية الساندة وحشدنا المقدس، مسطرين أروع ملاحم البطولة والإيثار".

وأكملت، أن" الجيش العراقي لم يكن مجرد قوة عسكرية، بل هو رمز للوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن بمختلف أطيافهم، حاملاً راية الحق والعدالة، واقفاً في وجه التحديات التي حاولت النيل من عراقنا العزيز".

وأشارت إلى، أنه" في هذه المناسبة العظيمة، نتقدم بتحية إجلال وإكبار إلى شهداء الجيش الأبرار الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، وإلى الجرحى الذين قدموا أجزاء من أجسادهم دفاعاً عن العراق، وإلى جميع منتسبي القوات المسلحة والقوات الأمنية من مختلف الصنوف الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمننا واستقرارنا".

واستدركت بالقول" إننا اليوم، إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نجدد العهد على السير خلف قواتنا المسلحة، داعمين ومساندين في مسيرتهم البطولية نحو عراق آمن ومستقر ومزدهر، كما نعاهد أبناء شعبنا بأن تبقى راية العراق مرفوعةً بفضل سواعد أبنائه الأوفياء.