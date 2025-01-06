2025-01-06 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اطلع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، على عمل لجنة شؤون العاملين والمجاهدين والمقاومين وعوائل شهدائهم.

وذكر مكتب الصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الصدر اطلع على عمل لجنة شؤون العاملين والمجاهدين والمقاومين وعوائل شهدائهم مبديا توجيهاته القيمة".

وأضاف أن "الصدر أكد على العمل وفق الآليات المتبعة"، مبيناً أنه "قام بالإجابة على الطلبات المقدّمة".

وأوعز الصدر حسب البيان، بتكثيف الجهود والحرص على إنجاز المهام خدمةً لهذه الشرائح المضحية.













