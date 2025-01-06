القبض على 5 متهمين متورطين بجريمة قتل في بابل

2025-01-06 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الإثنين (6 كانون 2026)، الإطاحة بشبكة متهمة بعملية قتل، في قضاء القاسم، خلال أقل من 72 ساعة على تنفيذها للجريمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها" تمكنت وخلال أقل من 72 ساعة من القبض على خمسة متهمين متورطين في جريمة قتل شخص وإصابة آخر في قضاء القاسم ".

وأضافت، أن" العملية التي أشرفَ عليها قائد الشرطة اللواء علي كامل الحسناوي، شارك فيها قسم مكافحة الإجرام وشعبتي القاسم والحمزة الغربي، بالإضافة إلى خلية الصقور الاستخبارية والوحدة التكتيكية الخاصة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية ".

وأشارت إلى، ان" التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين والمجنى عليه جيران في ناحية الحمزة الغربي، وأن الخلافات الشخصية كانت الدافع وراء الجريمة، وقد تم القبض على المتهمين في بابل ومحافظات أخرى بعد ملاحقتهم.