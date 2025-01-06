2025-01-06 16:00:05 - المصدر: ايشان

صنفت منصة “The B1M” البريطانية، المتخصصة في قطاع البناء، مشروعي برج البنك المركزي في بغداد وميناء الفاو الكبير في البصرة ضمن قائمة أبرز المشاريع العملاقة في العالم لعام 2025. وقالت المنصة في تقرير لها إن “مشروع برج البنك المركزي حصل المرتبة الحادية عشرة فيما حصد ميناء الفاو الكبير المرتبة العاشرة”. ويعكس هذا التصنيف، التقدم […]

ظهرت المقالة برج البنك المركزي وميناء الفاو ضمن أبرز المشاريع العملاقة في العالم لعام 2025 أولاً على ايشان.



