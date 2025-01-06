مجلس أمناء شبكة الإعلام يهنئ بالذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي

2025-01-06 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاثنين، بالذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي، مستذكراً بطولاته في مواجهة الإرهاب.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نستحضر في الذكرى الـ 104 لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، بكل فخر واعتزاز بطولات حماة الوطن ورعاة مجده وكرامته".

وأضاف "نحيي جيشنا الأبي الذي كتب بدمائه تاريخاً بهياً من الفداء والبطولة"، مستذكراً "بطولات الجيش في مواجهة الإرهاب والشر الظلامي، ونعاهده على الاستمرار بتجسيد وتخليد أمجاده بالكلمة والصوت والصورة لتعرف الأجيال القادمة عظمة هذا الجيش وتأريخه الوضاء".