بعد فشل تسجيله.. ميلان الايطالي يسعى للحصول على خدمات أولمو من برشلونة

2025-01-06 16:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن سعي نادي نادي ميلان الايطالي للحصول على خدمات أولمو من برشلونة.

وبحسب الصحيفة الاسبانية، فأن "أولمو بدأ يشعر بالقلق بشأن موقفه، ورغم أنه يريد فقط اللعب في برشلونة، لكنه بدأ يبحث عن طرق للخروج في حال لم يتمكن من الاستمرار مع النادي الكتالوني".

واضافت ان "ميلان عرض ضم أولمو لمدة 6 أشهر، مع دفع راتبه، على أن يعود اللاعب إلى برشلونة في يونيو/ حزيران المقبل"، مبينة ان "لدى أولمو خيار فسخ عقده بشكل نهائي إذا لم يتمكن برشلونة من تسجيله، لكنه لن يفعل ذلك".

وأكد وكلاء أولمو أن "اللاعب سيلتزم بما تم التوقيع عليه، لكن الأمر مختلف إذا لم يتمكن من التسجيل، حيث سيتم البحث عن صيغة لضمان ألا يبقى دون لعب حتى يونيو/ حزيران، وهو ما قد يؤثر على فرصه مع المنتخب الإسباني".

وناقش برشلونة وممثلو أولمو الأمر، والحل سيكون فسخ العقد، لكن مع توقيع عقد خاص يضمن عودة اللاعب بدءا من الموسم المقبل.

ورفض الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا إعادة قيد أولمو في قائمة برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، بعد تأخر البارسا في تعديل وضعه المالي.

المصدر: وكالات