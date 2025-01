أبرز ما جاء في كلمة السوداني خلال احتفالية وزارة الدفاع بالذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي

2025-01-06 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رعى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الحفل المركزي الذي اقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد تحت شعار (يد للسلام والأمان ويد للبناء والعمران)، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي، وحضر الحفل وزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس أركان الجيش، …

