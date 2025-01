2025-01-06 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن وزير التجارة اثير داوود الغريري، اليوم الاثنين، إطلاق حصة جديدة من مواد السلة الغذائية بدءاً من السابع من كانون الثاني الجاري. وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي أكدت جاهزية الملاكات العاملة في مراكز القطع والمخازن في بغداد والمحافظات …

The post غداً.. توزيع حصة جديدة من السلة الغذائية first appeared on Observer Iraq.