السوداني: نظامنا لا يسمح بالانفراد بالسلطة والجيش لم يعد أداة بيد الحاكم

2025-01-06 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة،محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن النظام الديمقراطي لا يسمح بالانفراد بالسلطة،كما أن الجيش العراقي لم يعد أداة بيد الحاكم، مشيراً إلى أن الجيش اليوم أكثر استعداداًوأفضل تجهيزاً لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال رعاية السوداني الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع فيالعاصمة بغداد تحت شعار (يد للسلام والأمان ويد للبناء والعمران)، بمناسبة الذكرى104 لتأسيس الجيش العراقي.

وأطلق السوداني بهذه المناسبة بحسب بيان للمكتب الإعلامي للأخير، ورد لوكالةشفق نيوز، الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية التي ستشيد في معسكرالتاجي، الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، كما افتتح عدداً من مشاريع البنى التحتية للوزارة،مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وجه من خلاله بتخصيص قطع أراض لتوزيعها علىابناء وزارة الدفاع في باقي المحافظات، مؤكداً أن "كل ما يتم تقديمه للجيش هواستحقاق وليس منة أو تفضلاً من أحد".

وأوصى السوداني، وفق البيان، "القيادات العسكرية بمواصلة الاستعدادمن أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وأضاف، أن "مع سقوط النظام الدكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكميتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفرادبالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد".

وتابع، "حين ضرب الإرهاب العراق، كان الخيار الأول والأمثل هو إعادةبناء جيشنا، وجمع كل عناصره الوطنية المهنية، وإسناد وجود الدولة العراقية ومؤسساتها،وتوسعت وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلباتالمرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن".

وأكد، أن "الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش،ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين، وعملنا على تنويعمصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزيةوالاستعداد".

وأردف السوداني "أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التيساعدتنا في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذبعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا".