إصابة شرطيين اثنين بمواجهة مسلحة مع شخص مطلوب في أربيل

2025-01-06 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الاثنين، بإصابة شرطيين اثنين في مواجهة مسلحةمع أحد المطلوبين في اربيل.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً صادر بحقه أمر إلقاء قبض توجه إلى مديريةالبطاقة الوطنية في ناحية بستورة في أطراف أربيل وعند معرفة الشرطة بهويته ومحاولةالقبض عليه، قام ابن المطلوب الذي كان يستقل مركبة عسكرية بإطلاق النار تجاه رجالالشرطة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، ولاذ مطلق النار بالفرار".

وأضافأنه "بعد الحادثة قام الشخص المطلوب وابنه الذي أطلق النار بتسليم نفسيهما إلىالقوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "إصابة الشرطيين كانت بسيطة وتم نقلهماإلى المستشفى لتلقي العلاج".