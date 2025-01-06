في محافظتين.. وفاة منتسب أمني داخل سجن وآخر محكوم بالإرهاب

2025-01-06 16:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة موقوفين اثنين أحدهما منتسبأمني في السجن المركزي بالعاصمة بغداد، والآخر نزيل في سجن بابل المركزي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب المتوفى كان منسوباً لوزارةالداخلية، وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".

وعن وفاة النزيل في بابل، أوضح المصدر، أن "النزيل كان محكوماً بالسجنالمؤبد وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وهو كان يعاني من مرض التدرن وتدهورت حالته الصحيةمؤخراً".

وفي سياق منفصل، كشف المصدر، أيضاً عن تفجير قوة من مكافحة المتفجرات قنبلةيدوية كانت موضوعة أمام دار موظف في وزارة الصناعة والمعادن ضمن حي البساتين في منطقةالشعب ببغداد، مبيناً أن الحادث لم يخلف أي إصابات.