2025-01-06 17:15:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يحتفل العراق في 6 كانون الثاني من كل عام بذكرى تأسيس الجيش العراقي، تلك الذكرى التي دخلت اليوم الـ104 سنوات ببطولات وثورات وحروب مختلفة، عقود من التأرجح بين القوة والضعف، اعتلى فيها الجيش العراقي مكانة تضرب دونها الأعناق من بين أعتى وأقوى الجيوش في العالم. بداية التأسيس الفوج الأول تأسس يوم 6 كانون […]

