اثيل النجيفي: التغيير السياسي في العراق قادم

2025-01-06 17:15:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد القيادي في حزب "متحدون"، أثيل النجيفي، اليوم الاثنين، أن التغيير السياسي في العراق "قادم لا محال"، فيما رجح تراجع النفوذ الإيراني في العراق لسببين. وقال النجيفي، في منشور له على صفحته الشخصية، إن "التغيير السياسي في العراق بات قادماً لا محالة"، مبيناً أن "هذا التغيير قد يكون مدفوعاً بمتغيرات إقليمية ودولية، وليس […]

