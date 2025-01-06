المالكي: الشيعة يريدون البناء والتطور والعلاقات مع الآخرين وليس العداء مع أحد

2025-01-06 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، ان: "الشيعة يريدون البناء والتطور والعلاقات مع الآخرين وليس العداء مع أحد".

وذكر المالكي في كلمة خلال الندوة التثقيفية بشأن (الوعي بالمخاطر وقاية للمجتمع)، تابعتها "بغداد اليوم" ان: "تحديات كبيرة تواجه العراق والمنطقة بعد ما جرى في سوريا، وما يحصل ليس زلزالا مفاجئا بل مسار لأحداث تتصاعد يوميا".

وأوضح، "حذرت من سقوط النظام السوري بالقوة بسبب موقع سوريا واهميتها وتكوينها المتنوع، وقدمت سابقا شكوى ضد النظام السوري بسبب سماحه للإرهابيين بدخول العراق لكني رفضت سقوطه بالقوة بسبب تبعات الأمر".

وأكد المالكي "لا نخشى من الجيوش بل الخشية من اللاوعي والقراءات الخاطئة والانفعالات والخلايا النائمة للإرهــاب والبعث البائد".

وأشار الى، ان "الانتخابات مهمة ويجب اختيار الافضل للوصول إلى نظام سياسي متكامل" مبينا، ان "الوضع في العراق يختلف عن سوريا فلدينا ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة وحالة من التنسيق والتوافق السياسي".

ولفت الى، ان "الوضع الأمني سابقا منعنا من الإعمار بسبب تخوف الشركات ورفضها العمل في بيئة تشهد أعمالا ارهــابية وتفجيرات".



