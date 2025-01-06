في حوادث متفرقة.. وفاة منتسب موقوف ونزيل محكوم بالإرهاب واحباط اغتيال موظف

2025-01-06 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، بوفاة منتسب موقوف ونزيل محكومة بالسجن المؤبد مدان بالإرهاب في حادثين متفرقين في بغداد وبابل.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "منتسباً منسوباً لوزارة الداخلية موقوف على ذمة السجن المركزي توفي داخل مستشفى الكرخ وتم نقله الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة".

وفي حادث آخر، أشار المصدر الى "توقيف نزيل محكومة بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 4/ارهاب داخل مستوصف سجن بابل المركزي" مبينا ان، "النزيل تدهورت حالته الصحية ويعاني من مرض التدرن".

ولفت المصدر الى، ان "قوة من صقر بغداد/ مكافحة المتفجرات فجرت قنبلة يدوية كانت موضوعة أمام دار موظف في وزارة الصناعة والمعادن ضمن حي البساتين في منطقة الشعب دون اصابات تذكر".