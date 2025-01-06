بعد استدراجه.. تاجر للزئبق في قبضة شرطة واسط

2025-01-06 18:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، القبض على متهمبتجارة وتهريب مادة الزئبق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخباريةدقيقة، وبعد استدراجه من إحدى المحافظات المجاورة، ألقت قوة أمنية مشتركة من قيادةشرطة واسط ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة، وبكمين أمني محكم، القبض علىمتهم بتهريب مادة الزئبق والمتاجرة بها".

وأوضحت، "حيث كان يقوم ببيع كمية قدرها (25 غرامًا) من الزئبق مقابل(5000 دولار). وضبط بحوزته (25 غرامًا من مادة الزئبق رصاصي اللون)".

وأضافت، أنه "دونت اقوال المتهم بالاعتراف واتخذت الإجراءات القانونيةبحقه وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".