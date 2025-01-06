اعتقال "القعقاع" مسؤول إعادة تنظيم خلايا داعش ببغداد

2025-01-06 18:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شرطة الرصافة، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على مسؤول إعادةتنظيم خلايا داعش في العاصمة بغداد، مبيناً أن عملية الاعتقال تمت بعد تتبع استمرلعدة أيام.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدةالزعفرانية وبعد التتبع لمدة 15 يوماً متواصلة ليلاً ونهاراً ومراقبة تحركاتالمتهم (القعقاع محمود صبر الجنابي) المطلوب وفق المادة 413 من قانون العقوباتالعراقي، وتمكنت من إلقاء القبض عليه."

وبينأن "معلومات وردت تفيد بقيام المتهم بالنشر والتثقيف لعناصر داعش الإرهابيضمن منطقة الزعفرانية (سدة الجنابات) ويقوم بعقد اجتماعات سرية مع مجموعة منالخلايا النائمة التابعة لعناصر داعش التكفيري خلف داره وراء اسطبل الخيل لمدة عشردقائق ويتوارى عن الأنظار بين الحين والآخر".

وتابعالمصدر "تم نصب كمين محكم في منطقة الكرادة بمفارز مدنية وتعقبه داخل مطعم(بيت حلب) في شارع 62، والقبض عليه داخل المطعم بعد التنسيق مع مدير قسم شرطةالكرادة".

وأشارإلى أنه "تم ضبط مقاطع فديو لعناصر داعش الإرهابي في هاتفه"، مضيفاً"تم إيداعه التوقيف في مركز شرطة الزعفرانية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".