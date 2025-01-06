المالكي: الجميع يشعر بالأمن والاستقرار في ظل وجود الجيش العراقي

2025-01-06 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن الجميع يشعر بالأمن والاستقرار في ظل وجود الجيش العراقي.وقال المالكي في كلمة له بمناسبة ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجميع يشعر بالأمن والاستقرار في ظل وجود الجيش العراقي"، مباركا، "لأبناء القوات المسلحة من القيادات والمنتسبين ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي".وأضاف المالكي، "نستذكر اليوم البطولات والمواقف الشجاعة التي سطرها جيشنا دفاعاً عن وحدة العراق وسيادته وتقدمه واستقراره"، متمنيا أن "يستمر جيشنا كما كان في تأدية مهامه الوطنية التي تحمي السيادة".وتابع المالكي، "نحن في مرحلة صعبة وأمامنا تحديات وتطورات إقليمية ودولية، والعراق ليس بعيداً عنها من حيث التأثير"، مشيرا إلى، أن "هناك من يريد للعراق أن يخرج عن دائرة الاستقرار الذي نشهده إلى دائرة الفوضى كما حصل في دول المنطقة".وأكد المالكي، أن "هناك مخططات ومشاريع يتحدثون عنها من أجل صياغة شرق أوسط جديد تتحكم به دول خصوصاً الكيان الصهيوني"، مبينا، أن "الشعب عينه على بلده ولن يسمح لمن يريد إثارة المشاكل والاضطرابات في العراق".