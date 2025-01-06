فرنسا تقترح على العراق عقد نسخة جديدة من مؤتمر بغداد

2025-01-06 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاقترحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، على نظيرتها العراقية عقد نسخة جديدة من مؤتمر بغداد.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، حيث اقترح الوزير الفرنسي- خلال الاتصال- عقد نسخة جديدة من مؤتمر بغداد في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع المستجدات الأخيرة على الساحة الدولية".وأضاف البيان، أن "الوزير الفرنسي استعرض- خلال الاتصال- نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق، ولقاءاته مع القيادات السياسية والأمنية هناك"، بدوره، "أطلع حسين نظيره الفرنسي على مضمون مكالمته مع وزير الخارجية السوري".وتابع البيان، أن "الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا"، وشددا على، "أهمية التوافق حول رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مؤكدان على "ضرورة البدء بعملية سلمية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية".وكشف البيان، أن "المكالمة تناولت العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا"، حيث تم التأكيد على "ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات"، فيما دعا، "حسين نظيره الفرنسي إلى زيارة بغداد، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزير الفرنسي، الذي وعد بتلبية الدعوة في المستقبل القريب".