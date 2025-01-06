2025-01-06 18:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الإثنين، بأنقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، أوصل رسالة لبغداد، خلال زيارته السريعةلها، أن بلاده لا تريد أن تكون جزءاً من الحرب، وأنها لا تتحفظ على أي قرار بشأنالفصائل المسلحة العراقية، فيما أبلغ الفصائل بضرورة الالتزام بقرارات الحكومةالعراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارةقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد استغرقت ساعات قليلة، التقىفيها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبحث معه تطورات المنطقة".

وأضاف أن "قاآني، أكد للسوداني أن طهرانلا تريد أن تكون جزءاً من الصراع والحرب، وكذلك لا تريد لبغداد ذلك، وأكد عدم تحفظإيران على أي قرار يخص مستقبل الفصائل المسلحة في العراق".

وتابع أن "قاآني، التقى أيضاً قادةالفصائل المسلحة وجرى مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وخاصة ما جرىبسوريا وتأثير ذلك على قوى محور المقاومة، وشدد على قادة الفصائل المسلحة بالوقوفخلال المرحلة الحالية، خلف الحكومة العراقية والالتزام بما يصدر من قراراتعنها".

يذكر أن مصدراً، كشف يوم أمس الأحد، لوكالة شفقنيوز، عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلىالعاصمة بغداد في زيارة "سرية" التقى خلالها بعدد من قيادات الفصائلالمسلحة العراقية، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر في حينها، إن "قاآني وصل إلىبغداد في زيارة غير معلنة واجتمع بشكل منفرد مع بعض قيادات الفصائل التابعة للحشدالشعبي، ومن المقرر أن يعقد لقاءً موسعاً خلال الساعات المقبلة مع القائد العامللقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى الإطار التنسيقي ورئيس هيئةالحشد".

وبين أن "قاآني سيناقش خلال اجتماعاتها معالمسؤولين العراقيين جملة ملفات من بينها إعادة هيكلة وتقنين سلاح الفصائل المسلحةوفك ارتباط بعضها، وقد يصار لاعتماد سبل وآليات تحويل بعض تلك الفصائل إلى قوى أوجبهة سياسية".

ويوم أمس الأحد، أعلن المكتب الإعلامي لرئيسمجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران،يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.

وأوضح المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك فيضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دولالمنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذهالدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركةدول عدة بينها الولايات المتحدة.