محافظ نينوى لشفق نيوز: يوم غد سيتم تركيب أجهزة الملاحة الجوية بمطار الموصل

2025-01-06 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادرالدخيل، يوم الإثنين، أن يوم غد سيشهد تركيب أجهزة الملاحة الجوية والرادارات فيمطار الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركةالفرنسية المسؤولة عن تركيب أجهزة الملاحة الجوية والرادارات ستباشر أعمالها فيمطار الموصل يوم غد.

وأضاف أن "الأعمال تجري أيضا في صالةالاستقبال والمغادرة وبرج الملاحة الجوية ومبنى الإطفاء والإنقاذ، وأعمال إنارةالمدرج".

وأكد الدخيل أن "توجيهات رئيس الوزراءحددت العاشر من حزيران موعداً للافتتاح الرسمي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،قد زار الموصل في 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وخلال زيارته، وجه بأن يكونافتتاح المطار في العاشر من شهر حزيران المقبل، كما كلف وزير الدفاع العراقي ثابتالعباسي، بمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي لضمان انجازه في الوقتالمحدد.