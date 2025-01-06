2025-01-06 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع سائق عجلة إثر تعرضها لحادثانقلاب على الطريق الدولي قرب منطقة الگطيعة غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العجلة نوع (سكانيا) وكانت محملةبمحصول (الطماطم)، وسبب الحادث هو السرعة الزائدة".

من جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني العامة، إن "فرق إنقاذ دفاعمدني ذي قار تمكنت من إخراج (جثتين) باستخدام أجهزة القطع والفصل إثر انقلاب عجلة نوعسكانيا صباح هذا اليوم في منطقة الكطيعة قرب سيطرة فدك القديمة".

وعزت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سبب الحادث إلى "السرعةوعدم الانتباه".