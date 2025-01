2025-01-06 18:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي، تطورات الأوضاع في سوريا. وقال حسين في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”: “سعدت باجراء مكالمة هاتفية مع وزير خارجية فرنسا، تبادلنا وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وأهمية البدء بعملية سلمية لممارسة السلطة فيها وبمشاركة جميع المكونات”. وأكد “ضرورة التشارك في الرؤى …

The post وزيرا خارجية العراق وفرنسا: عملية سلمية في سوريا بمشاركة جميع المكونات first appeared on Observer Iraq.