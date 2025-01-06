اتحاد الكرة يناقش مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26 وتصفيات كأس العالم

2025-01-06 18:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش الاتحاد العراقي لكُرة القدم، اليوم الإثنين، مشاركة منتخبنا الوطني في خليجي 26 بالكويت وتصفياتِ كأس العالم.وذكر بيان لاتحاد الكرة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الاتحاد العراقي لكُرةِ القدم عدنان درجال، عقد جلسة مع اللجنةِ المُشكلةِ لمُناقشةِ مشاركةِ منتخبنا الوطنيّ في خليجي 26 التي اختتمت مؤخراً، فضلاً على المُتبقي من المِشوارِ الأهم في تصفياتِ كأسِ العالم المُقبلة، وبحُضورِ عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد غانم عريبي وأحمد الموسوي، والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة التطوير وسام نجيب صليوه".وأضاف البيان، أن "درجال استهل حديثه بتقديم التهنئة للشعب العراقي بمُناسبة الذكرى الرابعة بعد المئةِ لتأسيسِ الجيشِ العراقي الباسل، متمنياً دوام نعمة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب وهو يرفلُ بالعزِ والكرامة".وأشار إلى، أن "درجال استعرضَ بعض التفصيلات المُهمة التي صاحبت مشاركتنا الأخيرة والرؤية التي وضعها الاتحاد فيما يخص المُهمةَ المُقبلة التي تعد مفصلية في تاريخ الكرة العراقيّة".وواصل البيان، أن "درجال استمع إلى الطروحاتِ المُهمة التي أغنى بها المشاركون الجلسةَ لما فيها مصلحة المنتخب ومستقبله".وأكد البيان، أن "المجتمعين خرجوا بجملةٍ من التوصياتِ الفنيّة والإداريّة التي ستخدمُ المنتخبَ الوطني في قادمِ المشوار".وختم البيان، أن "اللجنةَ المُشكلة تألفت من عبد الإله عبد الحميد وصالح راضي ووميض منير و عدنان لفتة و بسام رؤوف و حمزة هادي و أحمد مناجد و رياض مزهر و صفوان عبد الغني، فيما قدّم إبراهيم سالم وعماد هاشم اعتذارهما عن عَدمِ الحُضور لظرف خاص بهما".