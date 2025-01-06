2025-01-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، المباشرة بإنشاء 20 جسراً للمشاة في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أشارت إلى العمل على تجهيز الجسور القريبة من المستشفيات بسلالم كهربائية.وقال معاون مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد حسين موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد باشرت العمل على إنشاء 20 جسرًا للمشاة، بواقع 10 جسور في جانب الكرخ و10 أخرى في جانب الرصافة".وأوضح، أن "بعض هذه الجسور ستكون مخصصة للهياكل الحديدية التقليدية، في حين سيتم تجهيز الجسور القريبة من المستشفيات بسلالم كهربائية لتسهيل استخدامها".وأضاف، أن "تجهيز السلالم الكهربائية يتطلب توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر، إلى جانب أعمال صيانة قد تكون معقدة نسبيًا مقارنة بالهياكل التقليدية".