التواصل الحكومي: حلول شاملة للتخسفات في أنفاق القناة

2025-01-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الإثنين، وضع حلول شاملة للتخسفات في بعض الأنفاق بقاطع الرصافة (أنفاق القناة).وقال بيان للفريق- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على المناشدات التي ترد إلى فريق التواصل الحكومي، بشأن وجود التخسفات في بعض الأنفاق في قاطع الرصافة (أنفاق القناة)، نسَّق فريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس الوزراء، مع أمانة وبغداد والوكيل البلدي، والبلديات ضمن قاطع المسؤولية لوضع معالجات مؤقتة مناسبة للتخسفات، حتى تبدأ عملية شاملة دائمة لمعالجتها خدمة للمواطن".







