محافظ واسط: 2025 سيكون عام انفراج أزمة السكن

2025-01-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، أن العام 2025 سيكون عام الانفراج الحقيقي لأزمة السكن.وقال المياحي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توزيع 212 قطعة أرض سكنية، على شرائح مختلفة من أهالي ناحية جصان في محافظة واسط".وأضاف المياحي، أن "العام 2025 سيكون عام الانفراج الحقيقي لأزمة السكن، عبر خطتنا لشمول جميع الشرائح في عموم الأقضية والنواحي بقطع الأراضي السكنية، فضلا عن مشاريع المطور العقاري، ومشاريع المجمعات السكنية الاستثمارية المتطورة، التي من خلالها سنسعى لتحقيق حلم المواطن الواسطي بالسكن الكريم".