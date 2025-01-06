2025-01-06 18:36:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن سلطات بلادها أوقف الكاتبة والإعلامية فجر السعيد على خلفية قضية الإساءة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبحسب وسائل الإعلام، فإنه “تم حجز الاعلامية فجر السعيد في امن الدولة تمهيداً لعرضها على النيابة في قضية الاساءة الى رئيس الوزراء العراقي”. وكانت السعيد، قد نشرت مؤخرا سلسلة من التصريحات المسيئة […]

ظهرت المقالة الكويت توقف فجر السعيد في أمن الدولة بعد إساءتها للسوداني أولاً على ايشان.



