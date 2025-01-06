2025-01-06 18:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شركة مصرية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تنفيذ أحد مشاريعها وسط العاصمة بغداد، بتكلفة 41 مليون دولار. وبحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال المصرية، فإن “شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام انتهت من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية […]

ظهرت المقالة بتكلفة 41 مليون دولار.. شركة مصرية تعلن إكمال أحد مشاريعها وسط بغداد أولاً على ايشان.



