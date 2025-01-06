الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
بي بي سي عربي
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | مراسل حربي على خطوط النار في العراق
فيديو | مراسل حربي على خطوط النار في العراق
نسخ الرابط
2025-01-06 19:20:03 - المصدر: بي بي سي عربي
موضوعات ذات صلة
فيديو | الثامنة مع احمد الطيب || 104 أعوام.. جيش يحتفل وصراعات لا تنام
فيديو | قداس عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في كنيسة الاقباط الارثوذكس ببغداد
فيديو | إياد العنبر: النظام السياسي ميــ*ــت سريرياً
فيديو | مساع حكومية لتطوير الجيش بأسلحة استراتيجية، وملفات أخرى في النشرة الرئيسة| تقديم ن...
فيديو | ماذا تجني الكويت من ضريبة الشركات متعددة الجنسيات؟ وزيرة المالية الكويتية تجيب | #...
فيديو | فيروس جديد يظهر في الصين ويقلق العالم.. ماذا نعرف عنه؟
فيديو | القناة 12 الإسرائيلية: رئيس جهاز الموساد أجل زيارة إلى الدوحة في إطار محادثات صفقة...
فيديو | خلاف بين ماك الشرقاوي وسلام عادل حول "مطعم إيراني"؟