2025-01-06 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ذي قار/ عراق اوبزيرفر قررت محكمة ذي قار، استدعاء المحافظ السابق محمد الغزي اثر مخالفات في توزيع قطع الأراضي. ادناه الوثيقة:

