حقيقة غياب الحشد الشعبي عن استعراض الجيش العراقي

2025-01-06 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول غياب الحشد الشعبي عن الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجيش. وقال مدير مديرية إعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي، في تصريح تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “الحشد الشعبي يشارك في جميع استعراضات وفعاليات الجيش العراقي والصنوف الأمنية الأخرى، إضافة إلى حضوره في احتفالات …

