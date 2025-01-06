مقتل راعي أغنام بانفجار عبوة ناسفة غرب الموصل

2025-01-06 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بمقتل راعي أغنام عبوة من المخلفات الحربية غرب الموصل.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن "مراهقاً يبلغ من العمر 16 عامًا، ويعمل راعي أغنام، قتل جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش".

وأوضح المصدر أن "الانفجار وقع بين قريتي الحسينية وشيخ يونس غرب الموصل، أثناء قيام الفتى برعي الأغنام في المنطقة"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ويعد الحادث جزءاً من التحديات الأمنية المستمرة بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة.