الأنبار: قائممقام الحبانية يكشف المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز

2025-01-06 19:45:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميكشف قائممقام قضاء الحبانية في محافظة الأنبار علي داود سليمان، اليوم الإثنين، عن المشاريع المنجزة والأخرى قيد الإنجاز في القضاء.وقال سليمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي تم إنجازها شملت إنشاء مركز صحي أبو فليس وإنشاء شوارع في حي الربيع، وإنشاء طرق فرعية في منطقة أبو فليس، إضافة إلى إنشاء دائرة كاتب عدل الحبانية، وإنشاء دائرة التسجيل العقاري في الحبانية وإنشاء دائرة كهرباء الخالدية".وأضاف سليمان، أن "المشاريع المنجزة تضمنت أيضا (إنشاء مجمع ماء البوعبطان في جزيرة الخالدية، وتأهيل شبكة كهرباء في حصيبة الشرقية والمضيق، وإنشاء مركز صحي غزوان في جزيرة الخالدية، وإنجاز طرق في حصيبة الشرقية، بالإضافة إلى إنشاء بناية مفارز للدفاع المدني في الخالدية وحصيبة الشرقية)".أما المشاريع التي هي قيد الإنجاز وفقاً لسليمان، فتتضمن مشروع شوارع في حي الزهور، ومشروع الكراج الموحد لبلدية الحبانية، ومشروع سوق مركزي، ومشروع مسبح نموذجي، إضافة إلى مشروع النادي الترفيهي، ومشروع قسم بلدي في جزيرة الخالدية، ومشروع محطة تصريف مياه الأمطار في ناحية حبانية التآخي، ومشروع بلدية الحبانية، ومشروع إنشاء ملعب الخالدية الكبير ومشروع محطة تحلية ماء العنكور وإنشاء مستشفى الخالدية العام بسعة 100 سرير".وتابع، "كما تتضمن المشاريع إنشاء مشروع الكيبل الضوئي في ناحية حبانية التآخي، ومشروع إنشاء مدرسة عكاظ، ومشروع إنشاء مدرسة بردى، ومشروع إنشاء مدرسة البواسل، ومشروع إنشاء مدرسة الزهاوي ومشروع إنشاء مجمع ماء حي الأمين في الخالدية ومشروع إنشاء طريق خدمي في ناحية حبانية التآخي ومشروع تأهيل سدة البوجحش في جزيرة الخالدية".