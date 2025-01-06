بالوثيقة.. محكمة تحقيق النزاهة تستقدم محافظ ذي قار السابق

2025-01-06 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق النزاهة بمحافظة ذي قار، قراراِ باستقدام محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي.

وطبقا للوثيقة، التي حصلت شفق نيوز عليها، فإن "محكمة تحقيق النزاهة أصدرت أمرا باستقدام الغزي بسبب مخالفته الواجبات الوظيفية المنسوبة إليه في توزيع قطع الأراضي أثناء فترة انتخابات مجالس المحافظات ومخالفته إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابعت، أن "قرار الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".