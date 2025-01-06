تحذيرات في الموصل من خطر فقدان غاباتها وتحويلها لمشاريع استثمارية

2025-01-06 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر ناشط موصلي في مجال البيئة والتشجير، اليوم الاثنين، من مغبة فقدان مساحات واسعة من غابات الموصل ما أثارت قلقاً واسعاً حول مصيرها، في حين اعتبر برلماني التجاوز على الغابات "خطاً احمراً"

وقال الناشط البيئي أنس الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "غابات الموصل سنخسرها، وهذا إنذار للجميع"، مشيراً إلى "وجود معاملات تروج من قبل جهات لتحويل بعض المساحات المحدودة المطلة على الشارع العام إلى مشاريع استثمارية".

وأضاف: "إذا تطلب الأمر، سننظم وقفات لحماية الغابات وكل مساحة خضراء. ندعو النواب والحكومة المحلية لدعمنا في وقف هذه المحاولات".

من جانبه، أكد النائب محمد نوري العبد ربه، أن "غابات الموصل تعتبر خطاً أحمراً لا يمكن المساس به"، مبيناً أنه "لن نسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتحويل الغابات إلى مشاريع استثمارية تخدم مصالح ضيقة، على حساب بيئتنا وأجيالنا".

وأضاف العبد ربه، أن "ما يجري من ترويج معاملات لتحويل هذه الغابات إلى استثمارات يُعد جريمة بحق الطبيعة وأجيالنا القادمة".

وشدد على "ضرورة التحرك الفوري من قبل الحكومة المحلية والجهات المعنية لإيقاف هذه الكارثة البيئية قبل فوات الأوان".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق حول الإهمال والقطع الجائر الذي تعرضت له غابات الموصل في السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل مساحات واسعة منها للاستثمار دون مراعاة للأثر البيئي، مما يهدد بفقدان واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.