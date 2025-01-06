2025-01-06 19:54:05 - المصدر: ايشان

نفت النائبة عالية نصيف الاتهامات التي توجه لها، بشأن امتلاك فلل ومزارع وفلل، قائلةً إنها لم تمد يدها للمال الحرام. وقالت نصيف، في مقابلة متلفزة مع الإعلامي نجم الربيعي، وتابعتها منصة “إيشان”، إن “الحديث عن امتلاكها مزارع ومحطات وقود وفلل غير صحيح”، مبينة أن “التسريبات الصوتية عادت عليها بالفائدة أكثر من الضرر”. وأضافت: “حتى […]

ظهرت المقالة عالية نصيف: لم أمد يدي لأي مال حرام.. اشتريت دونمين زراعي بالقسط أولاً على ايشان.



