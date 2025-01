أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

2025-01-06 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بفرض حظر شامل على الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا، وذلك بعد أصوات الفرقعة العنيفة التي حدثت خلال احتفالات رأس السنة. وقالت نقابة الشرطة "جي دي بي" في برلين إن عدد الأشخاص الذين دعموا حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها النقابة وصل حتى الآن إلى أكثر […]

