إيران في رسالة للسوداني: لا نتحفظ على أي قرار يخص مستقبل الحشد

2025-01-06 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت شبكة ايران انترناشونال المعارضة في تقرير نشرته، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الى العاصمة بغداد امس، مؤكدة أن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء السوداني تمخض عنه تسليم رسالة من طهران. وذكرت الشبكة، إن "قاآني ابلغ السوداني بشكل مباشر ان إيران لا تعارض […]

