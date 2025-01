2025-01-06 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران، بأنها "تشكّل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي" في الشرق الأوسط، فيما أشار إلى أنها ستكون مسألة ذات أولوية في الحوار الذي سيقيمه مع الإدارة الأميركية المقبلة في عهد دونالد ترامب. ودعا ماكرون خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إلى "النظر إلى تغيّر النظام في سوريا بدون […]

