الإطاحة بـ3 متهمين بالترويج لحزب “البعث” في محافظة عراقية

2025-01-06 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أعلنت مديرية الأمن الوطني في بابل، اليوم الإثنين، عن اعتقال 3 متهمين بالترويج لحزب البعث في المحافظة. وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الأمن الوطني في بابل وبمذكرة رسمية تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من المحافظة يقومون بالترويج لحزب البعث المنحل”. وأوضحت، أن “عملية القبض على المعتقلين جاءت بعد …

