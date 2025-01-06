تقرير إيراني: نيجيرفان بارزاني يزور دمشق للتوسط بين الكورد والإدارة الجديدة

2025-01-06 20:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير إيراني، يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيسإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق للتوسط بين الكورد والإدارةالجديدة، وإجراء مفاوضات بين الجانبين في أقرب وقت.

وذكر تقرير لوكالة مهر الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكورديمسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقود وساطة بين الكورد السوريين والنظامالسوري الجديد في القريب العاجل.

وأشار التقرير، إلى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ينوي زيارةسوريا ويعود عن طريق مناطق كوردستان سوريا بهدف التقريب بين الطرفين.

وأضاف التقرير، أن مسعود بارزاني يقود مساعٍ للتوسط بين كورد سوريا والنظامالسوري الجديد في دمشق برئاسة أحمد الشرع بهدف إجراء اجتماعات وحوارات بين الطرفين.