مستشار رئيس الوزراء: مبادرات العراق عززت ثقة المجتمع الدولي بالحكومة

2025-01-06 20:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الإثنين، أن العراق ينتهج سياسة التوازن الدبلوماسي ويلعب دورا محوريا في المنطقة ومبادراته عززت ثقة المجتمع الدولي بالحكومة.وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يلعب اليوم من خلال الدبلوماسية المنتجة وسياسة التوازن التي يديرها عبر السياسة الخارجية، يلعب دورا محوريا في المنطقة وأصبح محطة استقطاب حقيقية على أرض الواقع سواء للمجتمع الإقليمي أو الدولي"، مبينا، أن "مبادرة العراق باتجاه غزة ولبنان وسوريا وغيرها ونهج رئيس وزراء محمد شياع السوداني عزز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة".وأضاف، أن "العراق يدعم استقرار سوريا والحفاظ على حقوق شعبها ويقوم بمساعٍ ومشاورات بهذا الشأن مع جميع قادة دول العالم وكذلك وزراء الخارجية والدفاع الذين يزورون العراق".وتابع، أن "العراق دولة مستقلة بذاتها وتحركاته الخارجية مستقلة بصورة تامة ويتعامل مع القضايا العربية والإقليمية بالتعاون والحوار والشراكة وهذا ما لاحظناه خلال الزيارات المكوكية التي قادها رئيس الوزراء وكذلك الاتصالات الاستراتيجية".وذكر، أن "التوازن بين السياستين الداخلية والخارجية هو هدف استراتيجي يلتزم به رئيس الوزراء وهذا ما تحدث به سابقا حول هذا الموضوع بصورة واضحة"، لافتا إلى، أن "العراق اليوم مستقر ويتقدم نحو الأمام ويجذب العالم نحوه باتجاه القضايا الإقليمية وخصوصا ما يهمنا في سوريا وكذلك مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية التي قد تكون على الحدود العراقية السورية"، موضحا، أن "حالة التأهب الأمني للقوات الأمنية منعت انزلاق العراق نحو حرب مفتوحة وحافظت على استقرار الدولة العراقية ومصالحها الوطنية".وحول جهود العراق في مكافحة الإرهاب، ذكر علاوي، أن "نهج العراق على مدى عامين ركز على وأد خطر الإرهاب في مهده وذلك بقتل القيادات المهمة في التنظيم الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب، ووصلنا إلى أهداف متقدمة جدا من خلال قيادة العمليات المشتركة ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى خلية الاستهداف التي تجمع كل الأجهزة الاستخبارية".وبين، أن "علاقتنا مع التحالف الدولي تأتي في إطار محاربة التنظيم الإرهابي واستمرار تبادل المعلومات الاستخبارية".