حقيبة السوداني إلى طهران.. ملفات ساخنة على أجندة الزيارة "الأهم"

2025-01-06 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران ستكون مهمة لحسم ملف "الفصائل المسلحة".

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم": "بكل تأكيد أن زيارة السوداني إلى طهران بهذا التوقيت مهمة جدا نظرا لما تمر به المنطقة من تغييرات سياسية وأمنية وحتى اقتصادية وهذه التغييرات ستتأثر بها ايران والعراق بما لا يقبل الشك".

وبين أن "الملف المهم الذي سيعمل على حسمه السوداني خلال زيارته إلى طهران هو ملف الفصائل المسلحة وعلاقة ايران بتلك الفصائل وإمكانية سحب الدعم الايراني منها من أجل تسهيل مهمة إذابة تلك الفصائل بالعمل السياسي والحد من سلاحها لمنع جر العراق الى إي صدام مرتقب مع الولايات المتحدة الأميركية".

لا تحفظ إيرانيا على الحشد في العراق

وكانت شبكة "ايران انترناشونال" المعارضة كشفت في تقرير نشرته، مساء اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الى العاصمة بغداد أمس، مؤكدة أن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تمخض عنه تسليم رسالة من طهران.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "قاآني أبلغ السوداني بشكل مباشر أن إيران لا تعارض أي قرار تتخذه بغداد بخصوص مستقبل الحشد الشعبي في داخل العراق"، مشدداً على أن "إيران تحترم" القرار العراقي فيما يتعلق بالقوات الأمنية، في إشارة الى الانباء عن نية الحكومة "حل الحشد الشعبي" ودمجه بالقوات الأمنية، وهو أمر أكدته أيضا شبكة رويداد 24 الإيرانية في تقرير منفصل.

قاآني أبلغ السوداني أيضا، بحسب الشبكة، أن "الحكومة الإيرانية لا ترغب بالانجرار الى صراع مسلح في المنطقة ولا ترغب لبغداد ان تتورط بهكذا صراع وحدها"، بحسب تعبيرها، مؤكدة ان "السوداني سيقوم بــ "زيارة قريبة" الى طهران لوضع الأسس المناسبة والحصول على ضمانات من إيران بــ "إيقاف تمويل الفصائل المسلحة" داخل العراق".