نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى النسائية والأطفال في الأنبار

2025-01-06 21:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد المستشفيات في محافظة الأنبار، ومنها مستشفى النسائية والأطفال، نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب ضعف التخصيصات المالية، ما يدفع المرضى إلى شراء الأدوية من خارج المؤسسات الصحية، وسط دعوات لتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الصحي.

وقال إعلام دائرة صحة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نقص واضح في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الأنبار".

وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء هذا النقص يعود إلى قلة التخصيصات المالية المخصصة للمستشفى من قبل الجهات المعنية".

وأشار إعلام صحة الأنبار إلى أن "المرضى يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة لهذا النقص، حيث يُضطر العديد منهم لشراء الأدوية من خارج المستشفى، مما يشكل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

كما بين أن "وزارة الصحة تسعى لتوفير الأدوية الأساسية التي تسهم في إنقاذ الحالات الحرجة فقط، نظرًا لتكلفتها البسيطة مقارنة بالأدوية الأخرى، مما يجعلها ضمن إمكانيات الوزارة، ومع ذلك، فإن هذا الحل لا يلبي جميع احتياجات المستشفى أو المرضى".

ودعا إعلام صحة الأنبار "الجهات المسؤولة إلى زيادة التخصيصات المالية للمستشفيات في الأنبار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين".